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Фирма из Перми (уставной капитал 10 тр) на Тюменском новостном сайте предлагает за почти 55 тр самопальный отчет на 200 страниц «Рынок трубопроводной арматуры в России. Текущая ситуация и прогноз 2020-2024 гг.»

16 декабря, 2020 13

КОММЕНТАРИЙ ТПА:

ПО ТОВАРОМУ КОДУ 28.14 (КРАНЫ) ПЕРЕПИСАНЫ ДАННЫЕ РОСКОМСТАТА НА 2020 ГОД.

ВЫ УЗНАЕТЕ ЧТО ПРИЗВОДСТВО ТПА РАСТЕТ В 2020 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019, что КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЕСТЬ ТОЛЬКО В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ЭТО ТПА ДЛЯ БАКОВ КОТЛОВ, ЦИСТЕРН И ПРОЧИХ ЕМКОСЕЙ.

 

ИЗ НОВОСТИ НА САЙТЕ:

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

· Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

· Клапаны редукционные для регулировки давления

· Клапаны для маслогидравлических или пневматических трансмиссий

· Клапаны обратные (невозвратные)

· Клапаны предохранительные или разгрузочные

· Арматура прочая

· Части кранов, клапанов, вентилей к арматуре

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫДЕРЖКИ ОБЗОРА РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ:

· На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей. В 2019 году в России было произведено 20 402,9 тыс. шт кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей, что на -15,5% меньше объема производства предыдущего года.

· Производство кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей в августе 2020 года увеличилось на 87,7% к уровню августа прошлого года и составило 3 263,5 тыс. шт.

· Лидером производства кранов, вентилей, клапанов и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей в (тыс. шт) от общего произведенного объема за 2019 год стал Уральский федеральный округ с долей около 38,0%.

Дата выхода: октябрь 2020 г. Кол. страниц: 232 стр. (104 графика, 25 диаграмм и 92 таблицы) Доставка на эл.почту в течение 3 рабочих дней после оплаты

Сайт ТЮМЕНСКИЕ НОВОСТИ, 15 декабря


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