Саратовский ЭМК (ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ) разработал для химических производств с агрессивными средами линейку стяжных шаровых кранов без резиновых уплотнительных элементов.

Отсутствие в конструкции уплотнений из резины расширяют возможность применения кранов в большом диапазоне рабочих сред вне зависимости от стойкости в них данных уплотнений. Стойкость же кранов в рабочих средах определяется материальным исполнением крана. Выбор стяжной конструкции объясняется упрощением ремонтно-восстановительных работ. Так, например, в случае закисания резьбовых соединений, препятствующих разборке изделия, крепежные шпильки могут просто срезаны и заменены на новые. Данное решение получило применение на предприятиях химической промышленности, где имеются трубопроводы, транспортирующие агрессивные среды.

Сайт ЭМК, 14 декабря, Саратов