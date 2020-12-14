Приборный завод «Тензор», Дубна, поставит более 1000 штук различных типоразмеров трубопроводной арматуры высокого давления на Курскую АЭС-2 на 500 млн рублей

Поставка продукции должна быть выполнена до конца 2022 года. В декабре предприятие завершило этап согласования двух технических заданий. Речь идет о разработке насосных установок и поставке оборудования для систем автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой, которые будут использованы при строительстве первых двух энергоблоков Курской АЭС-2. «Хотел бы отметить, что специалисты нашего предприятия столкнулись с большим количеством вопросов (более 300!) со стороны генерального проектировщика – АО ИК «АСЭ» и заказчика – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция». Поскольку оборудование, применяемое для строительства АЭС, оказалось нетиповым, даже уникальным. Тем не менее, все нюансы и особенности были учтены, документация для нетипового оборудования разработана. После необходимых консультаций заказчику и генеральному проектировщику выданы исходные данные для выпуска рабочей проектной документации. Главный инженер Курской АЭС-2 утвердил оба техзадания», – сообщил заместитель главного конструктора ПАО «Тензор» Олег Антипов.

Справка. Приборный завод ПАО «ТЕНЗОР», Дубна - базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР». Решение о создании приборного завода в подмосковной Дубне было принято в 1968 году, а через пять лет на построенной с нуля промплощадке начался выпуск продукции. С 2017 года «ТЕНЗОР» – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает необходимой конструкторской и производственной базой. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.

Сайт ПАО ТЕНЗОР, Дубна, 9 декабря