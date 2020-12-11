АССОЦИАЦИИ И КЛУБЫ - НОВЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА. 9 декабря на площадке ZOOM состоялась онлайн-встреча российских изготовителей и продавцов крепежа, организованная Клубом поставщиков крепежа.

В числе участников встречи были представители различных регионов России, кроме того к участию был приглашён Речицкий метизный завод. Выступающие со стороны заводов поделились новостной информацией. В целом на встрече был затронут большой круг вопросов, среди них - вопросы качества, сбытовой политики, защиты рынка, стандартизации. Судя по количеству заданных вопросов, наибольший интерес был проявлен к Речицкому метизному заводу. На встрече его представлял Виталий Бельский. В числе интересных новостей было сообщение директора ОСПАЗа Алексея Ереничева о новом защитном покрытии крепежа. Руководитель завода пластмассового крепежа «Европартнер» Олег Дроевский поделился богатым опытом общения с игроками зарубежного и российского рынков. А директор компании «Русболт» Вадим Рыбин, кроме труднорешаемых вопросов взаимодействия сторон, обратил внимание на терминологию. Вячеслав Тарасов (ЦКИ) предоставил достаточно открытую информацию о поставщиках компании, которая, в частности, показала близкие по объёму доли поставленного крепежа от китайских и российских производителей. Встреча продолжалась более двух часов и после выступления председателя ПК7 «Крепёжные изделия» ТК 375 Александра Соколова завершилась дискуссией. Организаторы встречи верят, что участвовавшие стороны стоят на пути к диалогу, который может возникнуть при взаимопонимании позиций и постановке общих целей. Разве не к этому мы идём? Мы ведь живём в одной стране, и все ходим под теми же конструкциями, которые – увы – иногда падают.

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 11 декабря