Актуальные изменения в действующем прайс-листе ЛЗТА «Маршал» для цельносварных шаровых кранов серии 10нж45фт в декабре

В действующий прайс-лист внесены изменения. Для цельносварных кранов 10нж45/46/47фт производства ЛЗТА «Маршал» указана марка стали 08Х18Н10 вместо 12Х18Н10Т. В индивидуальном порядке краны могут быть изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Стоимость данного исполнения уточняйте дополнительно. Любые консультации и дополнительную информацию вы можете получить по контактным телефонам, указанным на странице Контакты нашего сайта или воспользоваться кнопкой Заказать звонок в шапке сайта.
Сайт ЛЗТА Маршал, 4 декабря