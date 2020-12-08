КРЕПЕЖНЫЙ КЛУБ РАБОТАЕТ!

Ранее такие встречи состоялись только в рамках конференций и не имели столь выраженной цели услышать друг друга. Возможно, что эта встреча будет первым шагом к поиску путей расширения взаимодействия, что, несомненно, благотворно скажется на крепёжной отрасли в целом. Основная претензия со стороны производителей всегда была о работе российских торговых компаний с азиатскими и европейскими поставщиками вместо поддержки отечественной промышленности и выстраивания долгосрочных партнёрских отношений. А торговые компании обвиняли производителей в не ориентированности на потребности заказчиков, низком качестве и сервисе. В истории было многое: попытки договориться, используя коррупционные схемы, войны с введением дополнительных пошлин на импортируемые товары, акценты на госзаказ… При этом медленно, но развитие отношений между двумя важнейшими субъектами рынка происходило. Сейчас появляются новые современные производства, старейшие заводы пересматривают свои подходы к сбытовой политике, торговые компании также всё чаще и чаще обращают внимание внутрь страны в поисках надёжных партнеров. Цель этой встречи услышать друг друга, поделиться видениями, какие действия помогли бы улучшить взаимодействие производителей и продавцов. Запланированы выступления:

1. Вступительное слово организаторов (Александр Осташев, Вячеслав Тарасов)

2. Виталий Бельский /Речицкий метизный завод

3. Алексей Ереничев /Орловский сталепрокатный завод

4. Олег Дроевский /Завод «Европартнер»

5. Андрей Свириденко /Торговая компания «ОПМ» (ОптПромМетиз)

6. Вадим Рыбин /Торговая компания «Русболт»

7. Вячеслав Тарасов /Торговая компани

Сайт журнала КРЕПЕЖ..., 4 декабря