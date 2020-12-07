Слияния и поглощения. Арматурная компания ZETKAMA Sp. z o.o. приобрела FAG S.A. и стала крупнейшим производителем трубопроводной арматуры в Польше

30 ноября 2020 года произошло объединение Общества с Ограниченной Ответственностью ZETKAMA (ZETKAMA Sp. z o.o.) с юридическим адресом в Счинавке-Средней (общество, приобретающее акции) с Акционерным Обществом FAG (FAG S.A.) с юридическим адресом в Глухолазах (общество, акции которого приобретаются). В результате слияния компаний имущество FAG S.A. было передано компании ZETKAMA Sp. z o.o., которая продолжает вести деятельность, осуществлявшуюся до сих пор приобретенной компанией. С момента объединения компания ZETKAMA Sp. z o.o. ведет деятельность по производству арматуры и литья на трех производственных площадках – в Счинавке-Средней, в г. Сосновец и в Глухолазах.

Сайт ЗЕТКАМА РУС, 4 ДЕКАБРЯ