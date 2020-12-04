ТОП-ЗАГОЛОВКИ НОВОГОДНЕГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА ТПА №6-2020.

СПРАВОЧНИК «КОНТУРЫ АРМАТУРЫ БУДУЩЕГО». ЧАСТЬ 1
ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ЧАСТЬ 8
ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. ЧАСТЬ 2
ОГОНЬ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ. ИРИНА РАМАЗАНОВА О ЗАВОДЕ, О РЫНКЕ, О СЕБЕ…
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. АВТОРСКИЙ НАДЗОР. Брифинг АО «НПФ «ЦКБА»
В ТАТАРСТАНЕ ОТКРЫЛСЯ КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР FLOWSERVE
В 2020 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЛАБОРАТОРИИ ПРИ СПБГБУ «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» УВЕЛИЧИЛОСЬ ВДВОЕ
ООО ПРИВОДЫ АУМА: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ДНЕВНИК МАРКЕТОЛОГА. ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА В АРМАТУРНОМ БИЗНЕСЕ
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ УПЛОТНЕНИЙ АРМАТУРЫ. ЧАСТЬ 2
ТПА: СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОЙСТВ ЛИТОЙ СТАЛИ КРИОГЕННОЙ АРМАТУРЫ
УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2020 ГОД В ЖУРНАЛЕ ТПА
ПТУ В ФОРМАТЕ КИТАЯ. КАК ГОТОВЯТ РАБОЧИХ ДЛЯ ЗАВОДОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ КИТАЯ?
КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ?
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕПРЕССИЮ ПРИ РАБОТЕ НА УДАЛЕННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ
МЦ ТПА, Санкт-Петербург, 3 декабря