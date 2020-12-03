Сегодня нет СНиП по правилам использования полимерных решений для добычи нефти и газа и при строительстве нефтепромысловых нефтепроводов (трубы, арматура, СДТ)

Из стенограммы совещания у президента по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое состоялось 1 декабря 2020 года в Тобольске. На совещании присутствуют и руководители наших ведущих компаний: Алекперов Вагит Юсупович, Белозеров Олег Валентинович, Буйнов Николай Михайлович («ИНК-Капитал»), Дмитриев Кирилл Александрович (РФПИ), Дюков Александр Валерьевич выступал, Маганов Наиль Ульфатович («Татнефть»), Махов Константин Анатольевич («РусГазДобыча»), Миллер Алексей Борисович («Газпром»), Сечин Игорь Иванович («Роснефть»), Сутягинский Михаил Александрович («ГК „Титан") и Шигабутдинов Руслан Альбертович (АО „ТАИФ").

В.Алекперов: Это третий пункт. Мы говорим о газохимии, но за скобками осталась в том числе и нефтехимия. Компания активно инвестирует в газохимию, это Каспийский кластер. И в то же время есть уникальное сырье, это пропилен, который сегодня необходимо вовлекать в производство полимерных материалов. Желательно в третий пункт добавить, что в целях стимулирования реализации инвестиционных проектов по производству нефтехимической продукции рассмотреть возможность стимулирования наравне с СУГ и этаном пропилены, которые идут как нефтехимическое сырье для производства полиэтилена, полипропилена на нефтеперерабатывающих заводах. Это третий пункт.

И седьмой пункт, просьба. Сегодня у нас есть СНиП [строительные нормы и правила] по использованию полиэтиленовых труб и в коммунальной сфере, и в газе, но, к сожалению, у нас нет СНиП по использованию полимерных решений для добычи нефти и газа и при строительстве нефтепромысловых нефтепроводов. Мы провели эксперимент – методом бурения прошли 4 километра полиэтиленовой трубы в Самарской области. Прекрасно [получилось], даже не отводили территории, не нарушая гумуса, нефтепровод прекрасно работает, цельный 4-километровый участок экспериментальный. Поэтому эти новые материалы могут широко применяться в трубы. Кстати, наши коллеги из Саудовской Аравии в год уже кладут более 400 километров полиэтиленовых труб для ремонта нефтепроводов.

Сайт tek-all.ru, 2 декабря (в сокращении)