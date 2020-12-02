Реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн руб. инвестиций в нефтегазохимическое машиностроение (арматура, насосы, трубы и СТД

Тобольск, Тюменская область. Для проработки создания нефтегазохимических мощностей в перспективном для отрасли на полуострове Ямал создана специальная рабочая группа при Минэнерго РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Инвестиционный проект на Ямале предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов. Масштабная ресурсная база позволяет выделять этан и СУГи для сырья нефтегазохимического комплекса. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал составляют 26,5 трлн куб.м. газа, 1,6 млрд куб.м. газового конденсата и около 300 млн тонн нефти. Вице-премьер отметил, что делать это нужно на основе кластерного подхода. Именно кластерный подход, по мнению Новака, позволит повысить эффективность вовлечения запасов. "Реализация Ямальского газохимического кластера обеспечит привлечение более 2 трлн рублей инвестиций, приведет к созданию более 22 тыс. новых рабочих мест и обеспечит прирост несырьевого и неэнергетического экспорта на 125 млрд рублей в год", - добавил он.

АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 2 декабря