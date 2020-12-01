АУМА завершила очередной этап подготовки к производству электроприводов для АЭС на новой производственной площадке в Санкт-Петербурге

На производственной площадке в Санкт-Петербурге, открытой в сентябре, завершается подготовка технической документации на электроприводы в исполнении «для АЭС». Производство в России позволит перейти на следующее поколение атомных электроприводов с приемлемым для рынка уровнем цен. При этом организация всех процедур, связанных с сертификацией, испытаниями, разработкой технической документации, контролем качества и приемочными испытаниями продукции в РФ станет для ООО «ПРИВОДЫ АУМА» быстрее, проще и дешевле. В ближайшее время на площадку Санкт-Петербурга поступят испытательные стенды для функциональных и высоковольтных испытаний, тестер герметичности. В данное время ведется разработка рабочей конструкторской документации на новые линейки изделий. Уже подготовлены Технические условия и Программы испытаний на приводы для АЭС типа SAN.2 и SAI.2, разработана документация по качеству. В процессе подготовки находятся рабочие чертежи и технологическая документация, а также эксплуатационные и сопроводительные документы. На заводе в Германии идет подготовка рабочих заводских процедур для организации производства комплектующих для приводов этого типа. «К серийному производству приводов в атомном исполнении на новой площадке мы готовимся поэтапно. Сейчас разрабатываем документацию, далее перейдем к испытаниям тест-образцов и сертификации новых изделий», - комментирует Сергей Борисович Шиманский, технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Сайт ООО Приводы АУМА, 30 ноября