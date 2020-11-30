ОПРОС РЫНКА ШК. 9 из 10 потребителей продукции завода «АЛСО» готовы рекомендовать шаровые краны ALSO своим коллегам

В октябре-ноябре 2020 года завод «АЛСО» провел исследование с целью изучения уровня клиентской удовлетворенности продукцией завода. В результате опроса было установлено, что 9 из 10 компаний, приобретающих шаровые краны ALSO, с высокой долей вероятности будут рекомендовать данную арматуру своим коллегам*. Несомненно, это говорит о высокой степени доверия потребителей всей страны шаровым кранам, выпускаемым на Челябинском заводе «АЛСО».

Завод «АЛСО» благодарит всех участников опроса за уделенное время, высокую оценку, оказанное доверие, искренние и исчерпывающие ответы, которые позволят сделать продукцию завода еще лучше, а процесс приобретения шаровых кранов ALSO комфортнее.

Номенклатура выпускаемой заводом продукции насчитывает более 5000 наименований. Под брендом ALSO с завода выходят шаровые краны от DN 10 до DN 600 с фланцевым, приварным, муфтовым, штуцерным, цапковым и комбинированным типом присоединения из стали 20, 09Г2С или нержавеющих марок стали. КШ ALSO рассчитаны на условное давление (PN) 1,6-4,0 МПа. Строительная длина кранов может соответствовать как ГОСТу, так и DIN, а также индивидуальным запросам клиента. Для большинства запорных кранов возможно антивандальное исполнение.

Для подземной установки завод «АЛСО» изготавливает КШ в ВУТ изоляции или без нее, с удлиненным штоком, с удлиненным телескопическим штоком, с удлиненным штоком и дренажными (продувочными) патрубками, а также с патрубками из полиэтилена ПЭ-100 (SDR 9, SDR 11). Краны, предназначенные для установки в системах газораспределения и газопотребления, в том числе изолирующие КШ и муфтовые натяжные КШ (для замены 11Ч3БК), имеют сертификат ГАЗСЕРТ.

Кроме запорных шаровых кранов, завод «АЛСО» производит запорно-регулируюшие КШ с разными типами присоединения, с установленным измерительным блоком и без него.

С 2020 года «АЛСО» выпускает не только шаровые краны. В новом производственном цеху с августа текущего года изготавливаются стальные крутоизогнутые отводы диаметром до 325 мм.

Сайт ООО АЛСО, 25 ноября