В Уфе прошел XXIV Республиканский конкурс «Женщина — директор года». «Надежным партнером» признана Ирина Рамазанова – директор АО «Опытный завод нефтегазового оборудования» (Уфа), член редколлегии журнала ТПА

Впервые это мероприятие состоялось в режиме онлайн. На него собрались представители органов власти и предпринимательских организаций республики, бизнес-сообщества, друзья и коллеги конкурсанток. В этом году в финале конкурса приняли участие 19 женщин-руководителей. Направления их деятельности охватывают сферу образования, медицину, общепит, торговлю, услуги населению. География участниц также достаточно обширна: города Уфа, Туймазы, Стерлитамак, Благовещенск, Учалы, Бирск, Сибай, Белебей, Белорецк, Давлеканово, а также районы республики — Гафурийский, Стерлибашевский, Миякинский, Чишминский.

Председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Башкортостана Алла Кузьмина, открывая конкурсную программу, пожелала всем участницам удачи и подчеркнула, что успешная деятельность в избранном направлении и само участие в конкурсе – это уже победа и важная ступень в дальнейшем развитии бизнеса. В ходе конкурса с приветствиями к участницам обратились председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Римма Бойцова, президент Ассоциации женщин-предпринимателей России Ирина Потягова, члены жюри и почетные гости. Победителями в номинациях — «Корифей бизнеса» и «Меценат года» — стали: директор ООО «Мельница качества» и СПОК «Дубрава» Светлана Фомина (Гафурийский район) и руководитель ювелирной компании «Сто карат» Татьяна Демшина (Бирск), соответственно.

«Надежным партнером» признана Ирина Рамазанова – коммерческий директор АО «Опытный завод нефтегазового оборудования» (Уфа).

За 28 лет существования Ассоциации женщин-предпринимателей РБ лауреатами Всероссийского конкурса «Женщина — директор года» стали более 200 руководительниц, из них 57 удостоены медалей, 22 – именных медалей, пять женщин удостоились почетного звания «Заслуженный директор России».

ИА «Башинформ», 27 ноября