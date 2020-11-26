Анонс Новогоднего номера ТПА №6(111).

Очередной выпуск арматурной энциклопедии полностью посвящен терминам электроприводов. Это вызвано тем, что электроприводы являются важнейшим комплектующим изделием трубопроводной арматуры, а также тем, что совсем недавно утвержден давно планировавшийся стандарт двух организаций СТ ЦКБА-ТЭК 126-2020, который вводится в действие 1 января 2021 года. Стандарт разработан на основе терминов и определений, приведенных в национальных, межгосударственных, международных и зарубежных стандартах, словарях, энциклопедиях, справочниках, технической литературе, и учитывает многолетний опыт специалистов АО «НПФ «ЦКБА» и ООО НПП «ТЭК» по проектированию, изготовлению, испытанию, экспертизе. Разработке терминологического стандарта предшествовала большая работа по формированию перечня терминов и определений. Были опрошены многие предприятия и получены предложения от специалистов ООО НПП «ТЭК», ООО «Приводы АУМА», ООО «Роторк РУС», ОАО «АВС Электро». А специалисты ООО НПП «ТЭК» оказали существенную помощь в разработке стандарта, поэтому стандарт имеет двух разработчиков – СТ ЦКБА-ТЭК. Стандарт служит началом совместных работ ЦКБА и ведущих фирм, изготавливающих электроприводы, по созданию серии стандартов, в т. ч. на интеллектуальные, диагностикопригодные приводы, технические характеристики приводов, паспорта. Конечно, в одном стандарте невозможно охватить всю номенклатуру терминов по различным аспектам проектирования, изготовления и эксплуатации электрических приводов и исполнительных механизмов. Дополнительно к терминам, приведенным в стандарте, рекомендуем применять термины, приведенные в следующих стандартах:

ГОСТ 24856 Арматура трубопроводная. Термины и определения;

ГОСТ 27888 (МЭК 34-11) Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Правила защиты;

ГОСТ Р 50369 Электроприводы. Термины и определения;

ГОСТ Р 52776 Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики;

ГОСТ IEC 60050-411 Международный электротехнический словарь. Часть 411. Машины вращающиеся.

На основе этого стандарта, который мы публикуем в сокращении, целесообразно разработать национальный стандарт, поэтому будем благодарны специалистам за конструктивные предложения по совершенствованию терминологии электроприводов.

Авторы: Ю. И. Тарасьев, С. Н. Дунаевский (АО «НПФ «ЦКБА»), В. И. Замулин (ООО НПП «ТЭК»)