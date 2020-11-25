НОВАЯ ЛОГИСТИКА. ЧТПЗ увеличила скорость отгрузки трубой продукции за счет обновленной системы внутренней логистики. Электронная очередь на погрузку удобна для водителей и позволяет клиентам быстрее получать продукцию

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) внедрена автоматическая система управления потоком транспортных средств с опцией электронной очереди на погрузку, которая автоматизирует движение грузового транспорта по территории предприятия и повышает скорость отгрузки продукции клиентам.

В рамках проекта специалисты Группы ЧТПЗ разработали программу, которая в автоматическом режиме определяет количество свободных мест перед цехом погрузки и в зависимости от их наличия оповещает водителя с помощью СМС-сообщения о следовании к цеху или к месту временной стоянки. При создании системы электронной очереди учли количество парковочных мест перед каждым цехом, организовали дополнительную временную стоянку для транспорта и разместили специальные указатели.

За счет автоматизации и оптимизации логистического процесса значительно сокращается срок ожидания погрузки, а также исключается нецелесообразное передвижение водителей и транспортных средств по территории предприятия.

Сайт ЧТПЗ, ноябрь 2020 года