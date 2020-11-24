ПАО ЛУКОЙЛ: Как найти лучшее решение для удаленной работы географически распределенных специалистов компании по филиалам и представительствам

ПАО «ЛУКОЙЛ» стало лауреатом премии ComNews Awards в номинации «Лучшее решение для удаленной работы географически распределенных специалистов». В 2020 году премия присуждалась лучшим цифровым проектам и решениям в условиях вынужденной самоизоляции и дистанционной активности в период пандемии. Награда присуждена за создание глобальной системы поддержки IT-пользователей, объединившей в едином информационном пространстве свои дочерние организации, а также сервисные предприятия по всей России. Проект реализован ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» (дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») под руководством Департамента информационно-технологического обеспечения. Специалисты Компании интегрировали современный цифровой инструмент, обеспечивший устойчивое развитие всех бизнес-процессов в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Новый полнофункциональный портал, построенный на базе современных технологий доступа и web-решений, позволил пользователям в дистанционном режиме, в том числе с помощью портативных устройств, осуществлять обмен корпоративными данными со специалистами поддержки IT-сервисов. Это значительно оптимизировало часть рутинных операций, ускорило принятие управленческих решений, способствовало сохранности и безопасности передаваемой информации. Вскоре платформа получит еще ряд функций, что дополнительно повысит эффективность и качество услуг.

ПАО Лукойл, 23 ноября