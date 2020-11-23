«Роснефть» и Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства МСП расширяют сотрудничество. Роснефть получит информационно-аналитические услуги по рынку нефтегазового оборудования, включая ТПА.

«Роснефть» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация «МСП») подписали соглашение о расширении сотрудничества. Документ направлен на увеличение доли предприятий малого и среднего бизнеса в закупках Компании. В рамках соглашения «Корпорация «МСП» предоставит НК «Роснефть» информационно-аналитические услуги для повышения информированности представителей малого и среднего предпринимательства о закупках Компании. Такая инициатива позволит повысить эффективность закупочной деятельности НК «Роснефть», а также привлечь новых участников рынка из числа субъектов МСП. Активное участие малого и среднего предпринимательства в работе крупнейших компаний страны является важным элементом развития экономики. «Роснефть» принимает активное участие в реализации мероприятий, направленных на создание конкурентных условий для представителей МСП и является одним из лидеров среди крупнейших заказчиков страны по объему закупок в сегменте малого и среднего предпринимательства.

«Роснефть» стала одной из первых крупнейших компаний России, заключивших соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией МСП.

ЕСТЬ ВИДЕО ВСТРЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" С ПОСТАВЩИКАМИ

Сайт ПАО «НК «Роснефть», 21 ноября