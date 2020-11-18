Данные РОССТАТА: спад промышленного производства в России ускорился в октябре. Основная причина — падение потребительского спроса (НЕТ ЗАКАЗОВ!)

В годовом выражении спад промышленного производства в России ускорился в октябре до 5,9%, в в сентябре промпроизводство демонстрировало снижение на 3,6%. Об этом говорят данные Росстата. В октябре, согласно данным Росстата, упали все ключевые отрасли российской промышленности. Обрабатывающие предприятия сократили выпуск на 4,4% — рекордно с мая. Если говорить о добыче углеводородов, то более всего упали добыча сырой нефти и природного газа – на 9,8%. Снизилось производство нефтепродуктов: выпуск автомобильного бензина сократился на 7,1% в годовом выражении, дизельного топлива — на 15,7%. Основная причина — падение потребительского спроса. поясняет Росстат, а также ремонт установок на ряде нефтеперерабатывающих. заводов. Спад наблюдается и в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, - машиностроении, металлургии, производстве строительных материалов и пр.

Источник: ТЭК-ТВ, 18 ноября

https://www.tek-all.ru/news/id6889/