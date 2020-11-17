ОМК (Объединенная металлургическая компания) владелец АО «БАЗ» запустила еще один канал продаж – интернет-аукционы, на которых покупатели еженедельно имеют доступ к широкому ассортименту продукции компании.

ОМК уже реализовала через новый сервис порядка тысячи тонн труб Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК) и Альметьевского трубного завода (АО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав ОМК). Кроме того, на интернет-аукционах ОМК клиенты могут приобрести непроизводственные активы из запасов ВМЗ: металлопрокат, инструмент (слесарный, режущий, строительный, измерительный, абразивный и др.), подшипники, запчасти к оборудованию, морские контейнеры, метизы, кабельную продукцию, автоматику, электрику и многое другое. В ближайшее время ОМК начнет там продавать плоский прокат и трубопроводную арматуру производства своих предприятий. Аукционы компании проходят на платформе auction.omk.ru по английской системе, когда торги по лотам начинаются с минимальной цены, которую участники повышают, делая свои ставки. Лот забирает клиент, предложивший последнюю, т.е. максимальную, ставку. Участвовать могут все зарегистрированные пользователи. Их информирование и публикация предстоящих аукционов происходит заранее, поэтому клиенты имеют возможность заблаговременно ознакомиться с выставленным лотами и спланировать свои закупки. Для удобства каждый лот сопровождает подробное описание, для отдельных позиций предусмотрены еще и реальные фото. Набор фильтров на странице аукциона позволяет за несколько кликов найти нужную продукцию из сотен представленных. После старта аукциона участники могут делать ставки по лотам, наблюдать за ходом торгов и ставками других участников в обезличенном формате. Чтобы обеспечить прозрачность торгов, процесс их проведения и определения победителей автоматизирован. Результаты торгов доступны участникам на сайте сразу после завершения аукциона.

Сайт ОМК, 13 ноября

