НОВЫЕ СТАНДАРТЫ СЕРИИ СТ ЦКБА Утверждены и вводятся в действие в 2020 ГОДУ

- СТ ЦКБА 097 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам»;
- СТ ЦКБА 123 «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)»;
- СТ ЦКБА 125 «Арматура трубопроводная. Виды контроля и испытаний»;
- СТ ЦКБА-ТЭК 126 «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Термины и определения».
Продолжается разработка новых стандартов СТ ЦКБА:
- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Фланцевые соединения. Методика силового расчета»;
- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Техническое диагностирование. Основные положения»;
- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Опросные листы для проектирования и заказа»;
- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Паспорт. Правила разработки и оформления».
Письмо ТК 239 (С.Н.Дунаевский) в журнал ТПА, 12 ноября