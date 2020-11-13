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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ СЕРИИ СТ ЦКБА Утверждены и вводятся в действие в 2020 ГОДУ

13 ноября, 2020 8

- СТ ЦКБА 097 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- СТ ЦКБА 123 «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)»;

- СТ ЦКБА 125 «Арматура трубопроводная. Виды контроля и испытаний»;

- СТ ЦКБА-ТЭК 126 «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Термины и определения».

Продолжается разработка новых стандартов СТ ЦКБА:

- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Фланцевые соединения. Методика силового расчета»;

- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Техническое диагностирование. Основные положения»;

- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Опросные листы для проектирования и заказа»;

- СТ ЦКБА «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Паспорт. Правила разработки и оформления».

Письмо ТК 239 (С.Н.Дунаевский) в журнал ТПА, 12 ноября


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