НОВАЯ АРМАТУРА. Государственная корпорация «Роскосмос» будет разрабатывать комплекс для гидроразрыва нефтяных пластов. В комплекс входит подводная фонтанная арматура.

Об этом сообщается в постановлении правительства. Как следует из него, непосредственно созданием комплекса для гидроразрыва пластов займется корпорация «Московский институт теплотехники», входящая в состав «Роскосмоса». Она должна будет не только спроектировать и изготовить опытный образец, но и провести его стендовые и полевые испытания, подготовить комплекс к внедрению в серийное производство. Разработка опытного образца будет осуществляться в течение 2020-2021 годов, проведение его испытаний и подготовка к серийному производству – до конца 2023 года. «Московский институт теплотехники» также будет обязан создать мощности для выпуска комплексов по гидроразрыву пластов и в течение трех лет реализовывать их потребителям. Ранее «Московский институт теплотехники» подобными работами не занимался, так как сфера его деятельности – разработка боевых ракет, в том числе «Булава» и «Тополь». Источник: Федерал Пресс, 11 ноября

