НОВОСТИ РОССТАНДАРТА по данным ТК 259 (секретарь С.Н.Дунаевский) на 1 ноября 2020 года

1.1 Утвержден ГОСТ Р 58618-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Оборудование резервуарное. Клапаны дыхательные и предохранительные. Общие технические условия».

Стандарт распространяется на дыхательные и предохранительные, в том числе аварийные, клапаны, предназначенные для вертикальных цилиндрических стальных резервуаров без понтона или плавающей крыши, железобетонных резервуаров со стационарной крышей без понтона и применяемые на объектах магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

1.2 Росстандарт сообщил об опечатке в ГОСТ 23304-78 «Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». В таблице 2 ГОСТ 23304-78 допущена опечатка при издании. Категории прочности КПЗ95 (КП40) марки стали 30Х*, 35Х*, 40Х*, 45Х* соответствуют показатели по линии предела текучести = 392–539 (40–55), а категории прочности КП590 (КП60) марки стали 30Х*, 35Х*, 40Х*, 45Х* соответствуют показатели по линии предела текучести = 588–735 (60–75).

1.3 Утвержден ГОСТ 16549-2019 «Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на номинальное давление РN больше или равное 1,0 МПа (10 бар) с заглушкой для спуска воды».

Стандарт распространяется на чугунные пробковые проходные сальниковые муфтовые краны с DN от 15 до 50 на номинальное давление РN больше или равное 1,0 МПа (10 бар), имеющие заглушку (пробку) для спуска воды, устанавливаемые в системах водяного отопления с температурой воды до 100 °С.

1.4 Утвержден ГОСТ 10944-2019 «Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия».

Стандарт распространяется на краны, предназначенные для ручного регулирования или полного прекращения потока теплоносителя в системах водяного отопления зданий и сооружений.

1.5 Утвержден ГОСТ Р 58788-2019 «Арматура трубопроводная класса безопасности 4 для технологических систем атомных станций».

1.6 Утвержден ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний».

МЦ ТПА ПО ДАННЫМ НПФ ЦКБА, 11 НОЯБРЯ ДЛЯ ЖУРНАЛА ТПА №6 (111)