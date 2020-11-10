НОВОСТИ ОТ ТК 259:

Утверждены для применения в Российской Федерации межгосударственные стандарты:

- ГОСТ 4.114-2019 «Арматура трубопроводная. Номенклатура основных показателей»

(введен в действие с 01.08.2020);

- ГОСТ 34610-2019 «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия»

(введен в действие с 01.08.2020);

- ГОСТ 34611-2019 «Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на сейсмостойкость»

(введен в действие с 01.08.2020);

- ГОСТ 34612-2019 «Арматура трубопроводная. Паспорт. Правила разработки и оформления»

(введен в действие с 01.08.2020);

- ГОСТ 34655-2020 «Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция размеры и общие технические требования»

(вводится в действие с 2021 г.).

Продолжается разработка новых стандартов:

- ГОСТ Р «Заглушки фланцевые плоские для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»);

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из сплавов на основе меди» (наименование по предложениям ряда организаций может быть уточнено на «Краны шаровые из латуни», разработчик – ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»);

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита. Общие технические условия» (разработчики – ООО «Силур», АО НПО «УНИХИМТЕК» и АО «НПФ «ЦКБА»);

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Руководство по эксплуатации приводов и исполнительных механизмов. Правила выполнения» (разработчик – НПАА);

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Набивки сальниковые безасбестовые. Общие технические условия» (разработчик – АО НПО «УНИХИМТЕК»);

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Руководство по эксплуатации. Правила выполнения» (разработчик – НПАА);

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пуско-наладочных работ и в процессе эксплуатации» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»)

МЦ ТПА ПО ДАННЫМ НПФ ЦКБА, 9 НОЯБРЯ ДЛЯ ЖУРНАЛА ТПА №6 (111)