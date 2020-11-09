АО «ОМК» трансформирует свою систему продаж и формализует платформу бренда.

В ОМК формируется отраслевая бизнес-модель из 8 единиц. Они будут разрабатывать отраслевые стратегии, продвигать продукты и сервисы для клиентов, нести ответственность за финансовый результат по закрепленным за ними направлениями. Предприятия компании будут являться для них производственными центрами. В зоне ответственности производственных центров — объемы выпуска продукции и эффективность, качество продукции, промышленная безопасность, культура производства.

Производственными центрами для трех новых бизнес-единиц будут АО «Выксунский металлургический завод» (Нижегородская область) и АО «Альметьевский трубный завод» (Республика Татарстан). Первая бизнес-единица будет отвечать за взаимодействие с компаниями топливно-энергетического комплекса, вертикально-интегрированными нефтяными компаниями и международными проектами в этой сфере. Вторая – работать с покупателями в промышленности, строительной отрасли и в других сферах региональных рынков трубной продукции, плоского и длинного металлопроката. Третья – с клиентами на рынке цельнокатаных железнодорожных колес.

Для еще пяти бизнес-единиц в области таких услуг и продуктов как вагонный сервис, автокомпоненты, машиностроительная продукция, детали трубопроводов и трубопроводная арматура производственными центрами будут являться АО «ВРК-3», АО «Чусовской металлургический завод» (Пермский край), АО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (Белгород), АО «Трубодеталь» (Челябинск) и АО «Благовещенский арматурный завод» (Республика Башкортостан).

Также ОМК реализует программу трансформации системы продаж продукции. В рамках нее развивается клиентский сервис. В частности, для обеспечения прозрачности всех рабочих процессов с клиентом компания разработала и внедрила цифровойличный кабинет ОМК. В нем можно отследить статус своих заказов от оформления до отгрузки, найти всю кредитную информацию, счета-фактуры и сроки оплаты, цифровые сертификаты качества, заверенные квалифицированной электронной подписью, архивные документы. Доступ к сервису организован для авторизованных пользователей по принципу классической системы из сегмента В2С: через подтверждение по СМС, что гарантирует сохранность и безопасность всех данных клиентов. Также компания сокращает время, которое затрачивается на совершение сделок купли-продажи продукции и оказания сервисных услуг. Одним из важных пунктов программы трансформации системы продаж стала формализация платформы бренда компании. Разработку платформы бренда ОМК вела совместно с одним из лидеров в области маркетинговых коммуникаций, международной компанией BBDO Branding.