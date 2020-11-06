НИИ Транснефть разработал испытательные стенды для проверки и настройки электроприводов АО «ТОМЗЭЛ» для ТПА

ООО «НИИ Транснефть» разработало испытательные стенды, предназначенные для проведения испытаний и настройки электроприводов. Разработанные в рамках опытно-конструкторской работы стенды предназначены для проведения испытаний и настройки электроприводов производства АО «ТОМЗЭЛ» (г. Томск, дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь»).

Изготовлены образцы двух стендов с диапазоном задаваемых и контролируемых моментов от 2 до 65 кН·м и от 30 до 180 кН·м, что позволяет проводить на них испытания электроприводов с номинальным моментом на выходном звене от 10 000 Н·м до 180 000 Н·м.

В отличие от существующих аналогов разработка позволяет обеспечить полноценную проверку функционала электроприводов, а также испытывать электроприводы как для запорной, так и для регулирующей арматуры. Кроме того, измерение крутящего момента непосредственно на выходном звене испытуемого электропривода позволяет проводить измерения с большей точностью, а наличие обратной связи с испытуемым электроприводом позволяет автоматизировать процесс его настройки. Управление стендом осуществляется с рабочего места оператора с помощью специализированного программного обеспечения.

Стенды успешно прошли приёмочные испытания и подготовлены к началу эксплуатации на площадке АО «ТОМЗЭЛ». Их применение позволит обеспечить высокое качество выпускаемых электроприводов за счёт наиболее точной имитации работы запорной арматуры при настройке электроприводов, уменьшить время настройки электроприводов за счёт автоматизации процесса настройки и испытаний, а также снизить затраты и сроки ремонта благодаря унификации средств, методов измерений и испытаний. Предусмотрена возможность использования стендов с полноценным режимом имитации работы запорной арматуры при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых типов электроприводов.

Источник:https://niitn.transneft.ru, 6 ноября