В Переборской промзоне Рыбинска начали выпуск ТПА больших диаметров для Росатома под ТМ «Севермаш» (емкости, запорная арматура, насосы)

Производственные мощности расширил рыбинский холдинг «Севермаш». В бывшем литейном цехе Завода Гидромеханизации уже выпускают крупногабаритную запорную арматуру. После реконструкции корпуса и выхода производства на полную мощность в Рыбинске появится порядка 300 новых рабочих мест. Планами по развитию завода с главой города и журналистами поделился генеральный директор предприятия Игорь Варатков. Холдинг «Севермаш» — явление для Рыбинска уникальное. Образованное в середине 1990-х производство не только пережило многочисленные экономические кризисы, — оно стабильно наращивает объёмы, модернизирует оборудование, получает заказы и обеспечивает востребованными запасными частями предприятия атомной и газодобывающей отраслей, отечественные и зарубежные. Благодаря запуску нового участка холдинг расширит ассортимент выпускаемой продукции, сможет увеличить объёмы производства.

Цех предназначен для изготовления крупногабаритных деталей труб и оборудования для Росатома. Это ёмкости, крупная запорная арматура, насосы для работы гидравлических систем атомных станций. Освоение территории началось минувшим летом, а первые детали, изготовленные в новом цехе, отправились на склад готовой продукции пару недель назад.

В будущем на участке установят два современных обрабатывающих центра. Один из них уже ждёт подключения. На первых порах оборудование обслуживают давно работающие на «Севермаше» специалисты, но подготовленные станочники и другие работники потребуются заводу уже совсем скоро. В будущем площадь в 12000 м2 будет отапливать газовая котельная. Её монтаж задержался из-за долгих согласований с органами технического надзора. Во второй половине здания, где размещалось литейное производство, идёт полная реконструкция. Завод пять лет простаивал без хозяина, это сказалось на состоянии коммуникаций, кровли, элементов фасада, всей территории. Инженерные системы, которые устояли перед вандалами, не соответствуют современным требованиям, их приходится менять из-за износа.

На отремонтированных площадях также разместят металлообрабатывающее производство. Капитальный ремонт ожидает и административное здание. Сегодня мы наблюдаем реинкарнацию того промышленного потенциала, который всегда был у города. Много лет думали, что эту площадку не восстановить, но здесь появился новый хозяин, причём рыбинец, который готов развивать эту территорию. А значит, это новые рабочие места, это восстановление территории, это поддержка экономического базиса города. Рад, что у этой площадки появилась новая перспектива восстановления производства, отметил глава города Рыбинска Денис Добряков. Владелец планирует развивать промплощадку в Переборах как открытый технопарк. В числе соседей и партнёров «Севермаша» инвестор видит металлообработчиков и изготовителей нестандартного оборудования.

Сетевое издание «Рыбинский дневник. День за днём», 3 ноября