Новая продукция завода Тулаэлектропривод: искробезопасные электроприводы серии ЭП4S

Искробезопасность (ИБ) основывается на принципе ограничения электрической энергии, содержащейся в цепях опасной зоны, так что любые искры или нагретые поверхности, которые могут возникать в результате неисправности электрооборудования, не могут вызывать воспламенения. Полезная мощность оказывается равной примерно 1 Вт, что является достаточным для работы большинства современных приборов. Метод обеспечения искробезопасности обеспечивает полную безопасность, что подтверждается тем фактом, что этот метод является единственным, допускаемым для использования в опасной Зоне 0 (зоне наибольшего риска). Этот метод также является безопасным для персонала, так как используются низкие значения напряжения, и можно выполнять техническое обслуживание и калибровку периферийного оборудования без отключения питания и без необходимости проведения сертификации отсутствия газа. АО "Тулаэлектропривод" производит электроприводы типа ЭП4S с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по ГОСТ 30852.1 и "искробезопасная электрическая цепь i" по ГОСТ 30852.10, которые могут устанавливаться в подземных выработках шахт и рудников и их наземных строений опасных по рудничному газу или пыли в соответствии с маркировкой взрывозащиты PB Ex d[ia] I по ГОСТ 30852.0.

Отличительные черты электроприводов серии ЭП4S:

· искробезопасные цепи управления и сигнализации

· аналоговые, дискретные и цифровые встроенные искробезопасные интерфейсы для интеграции в АСУ ТП:

· линии дискретного управления со встроенным источником питания

· токовый датчик положения

· токовый датчик момента

· интерфейс Modbus

· интерфейс Profibus

· 6 программируемых сигнальных реле с гальванически несвязанными нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами

· питание электроприводов от трехфазной сети 380 В или 660 В с изолированной нейтралью (нейтраль не используется)

· встроенный реверсивный пускатель

· безопасность эксплуатации во взрывоопасной зоне без дополнительных аппаратных затрат!

Применение электроприводов серии ЭП4S значительно сокращает затраты на реализацию проектов автоматизации во взрывоопасных зонах, так как отпадает необходимость во внешних реверсивных пускателях и барьерах искробезопасности.

Технология искробезопасности является естественным выбором для решения всех проблем применения низковольтного оборудования. С помощью этой технологии взрывы предотвращаются, а не просто удерживаются. А обслуживание оборудования под напряжением дает возможность сохранить традиционную практику работы с оборудованием.

Сайт АО Тулаэлектропривод, октябрь 2020