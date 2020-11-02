ЗНГО ликвидирован... В Омске будет ликвидирован крупный арматурный завод нефтегазового оборудования.

Ранее завод был одним из крупных налогоплательщиков Омска. Основная номенклатура ООО "Завод нефтегазового оборудования": задвижки клиновые, краны шаровые для природного газа, краны шаровые для нефти, детали и сборочные единиц, задвижки шиберные. ООО «Завод нефтегазового оборудования» – является отечественным производителем запорной арматуры и соединительных деталей трубопровода для газовой и нефтяной отрасли. Технические возможности завода позволяют изготавливать детали: диаметром вращения до 1000 мм и массой до 1200 кг., диаметром вращения до 3000 мм и массой до 9500 кг. Выполняем заказы на изготовление не стандартных изделий по чертежам заказчика. Одним из уникальных направлений деятельности ООО «Завод нефтегазового оборудования» является разработка и выпуск крана шарового Ду 400 давлением Pу 250.ах. ООО «Завод нефтегазового оборудования» осуществляет производство: • задвижек клиновых Ду 50-до 1400мм Ру 1,6 до 32,0 МПа; • задвижек шиберных Ду 300 до 1200мм Ру 1,5 до 16,0 МПа; кранов шаровых Ду 50 до 1400 Ру 1,6 до 16,0 МПа; • фасонных изделий Ду до 1420 мм и Ру до 32,0 МПа: • отводы (штампованные, штампосварные) крутоизогнутые 1,0 DN и 1,5 DN, гнутые 2 DN-10 DN -переходы (штампованные, штампосварные), концентрические, экцентрические; • тройники (штампованные, штампосварные, сварные); • заглушки (штампованные, фланцевые); • сборочные элементы трубопроводов; • редукторы для трубопроводной арматуры, • фланцы, различных конструкторских исполнений по заявкам заказчика.

Технические возможности завода позволяют изготавливать детали: диаметром вращения до1000 мм и массой до1200 кг., диаметром вращения до3000 мми массой до9500 кг. Металлообрабатывающее производство имеет все виды металлорежущего оборудования: Tокарнорасточной, сверлильной и фрезерной группы. Литейное производство оснащено электрошлаковыми установками центробежного литья. Технология центробежного электрошлакового литья позволяет получать изделия с высокими механическими свойствами, не уступающими, а по некоторым параметрам, например ударная вязкость при низких температурах, превосходящими механические свойства проката и поковок. На предприятии используется полуавтоматическая сварка в среде защитных газов, она позволяет производить сварку и наплавку рабочих поверхностей кранов шаровых, задвижек клиновых и фасонных изделий, согласно требованиям технической документации. Сварочные технологии, сварочное оборудование и материалы, используемые на ООО «Завод нефтегазового оборудования» аттестованы согласно требованиям НАКС. Аттестация сварщиков и специалистов проводится Омским аттестационным центром Западно-Сибирского региона

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК», 1 ноября