LD: Запуск нового сайта для иностранных партнёров - домен chsgs.com на 22 языках мира

Арматурная Компания LD экспортирует свою продукцию в 24 страны, поэтому для удобства работы наших клиентов создали зеркальный сайт с переводом на 22 языка! По статистике — импорт в Россию в 2019 году составил 243 781 млн долл. США. Вы только вдумайтесь, насколько это огромная сумма. Для нашей страны важно сокращать до минимума этот показатель, так как торговля российских производителей за рубежом развивает экономику страны. Плюс достижение высоких оценок продукции в других странах увеличивает силу маркировки «Сделано в России/Made in Russia»! Именно поэтому компания LD активно развивает экспорт в другие страны, увеличивает отдел сотрудников по внешнеэкономической деятельности и строит грандиозные планы по распространению продукции по всему миру.

Сайт ООО ЧСГС, 28 октября