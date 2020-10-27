10 ЛЕТ «НТА-Пром» - расшифровывается как «Надежная Трубная Арматура - Промышленная».

2010

Аббревиатура «НТА-Пром» расшифровывается как «Надежная Трубная Арматура - Промышленная». Такое название определило характер нашей работы и уровень качества продуктов и услуг. Мы реализуем только действительно технологичные и надежные приборы и оборудование. В 2010-м году на российском рынке уже были крупные международные поставщики трубной арматуры малого диаметра. Выделиться на их фоне мы смогли за счет гибкости в разработке решений, скорости и объема поставок, хорошей технической поддержки и учёта потребностей каждого заказчика. Небольшой офис расположился на Научном проезде в Москве. Склад в то время занимал одно из офисных помещений.

2011

Заключили партнерское соглашение с Tescom, ведущим разработчиком и производителем инженерных решений для контроля давления. Дополнили продуктовый портфель регуляторами давления, клапанами, панелями переключения для газовых баллонов и PID-контроллерами. Стали официальным дистрибьютором SANDVIK, одного из лидирующих производителей бесшовных труб из нержавеющей стали и специальных сплавов.

2013

За 3 года компания значительно выросла, клиентская база увеличилась. Мы расширили номенклатуру товаров, развили логистику и складскую программу. Старого помещения для хранения продукции стало недостаточно, встал вопрос о переезде в отдельное здание. Новый большой склад расположился в г. Лобня Московской области.

2014

Стали официальным поставщиком датчиков уровня, давления, температуры и расхода компании Barksdale, ведущего разработчика и производителя приборов контроля и измерения для жидких и газообразных сред. Организовали отдел технической поддержки (ОТП) для разработки сложных решений и консультаций по техническим вопросам. На базе ОТП начали проводить обучение заказчиков по подбору, монтажу и эксплуатации оборудования.

2015

«НТА-Пром» стала официальным дистрибьютором компании FCI, производителя приборов для измерения расхода и уровня с высокоточной технологией на основе явления теплового рассеивания.

2016

Запустили в г. Лобня Московской области производство соединительной и запорной арматуры DK-LOK (совместно с DK-LOK Corporation, Южная Корея). Собственное производство позволило обеспечить соответствие трубной арматуры российским стандартам, а также короткие сроки поставки и гибкость при производстве модификаций стандартных изделий. Таким образом, мы активно приняли участие в государственной программе импортозамещения, создали в Подмосковье новые рабочие места.

«НТА-Пром» - первая компания, которая начала производить в России соединительную и запорную арматуру малого диаметра, соответствующую стандартам ASTM и ASME. В этом же году состоялись наши первые проекты в Республиках Беларусь и Казахстан.

2017

В компании появился производственно-конструкторский отдел для проектирования и производства готовых систем по ТЗ заказчиков: систем пробоотбора, пробоподготовки, пультов редуцирования, газовых рамп и т.д.

2018

Настал момент, когда образ компании перестал отражать все ее реальные возможности. Тогда мы опросили наших заказчиков и пришли к выводу, что ребрендинг поможет лучше донести наши ценности, миссию и масштаб деятельности. С новым логотипом и фирменным стилем мы стали выглядеть более современно и узнаваемо.

Клиенты – это наши партнеры в процессе развития. Нам всегда было важно знать их мнение о работе с нами, вовремя реагировать на их запросы и пожелания. Для этого были нужны доступные и простые каналы сбора обратной связи. Тогда мы организовали службу контроля качества производимой продукции и предоставляемых услуг, чтобы каждый заказчик мог напрямую связаться с нашим специалистом и решить любой свой вопрос. На сайте появилась форма для отправки отзывов и предложений.

2019

Заключили партнерское соглашение и стали официальным дистрибьютором манометров и термометров компании Bourdon, одного из крупнейших в мире производителей механических контрольно-измерительных приборов.

Внедрили систему менеджмента качества (СМК) по стандарту ISO 9001. Для наших клиентов и партнеров это стало гарантией того, что мы берем на себя всю ответственность за результативность и постоянное улучшение производственных процессов и, главное, за качество реализуемых продуктов и предоставляемого сервиса. Одновременно с этим получили сертификат в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, который подтвердил соответствие СМК «НТА-Пром» требованиям СТО Газпром. Для комфортного взаимодействия между сотрудниками офис компании переехал в новое просторное помещение на ул. Обручева 30/1 в Москве.

2020

Этот год стал особенным: нам пришлось быстро адаптироваться к условиям, в которых никто раньше не работал. Мы понимали, что несмотря на новую реальность, надо оставаться на связи с заказчиками и поддерживать их даже когда не можем приехать на объект. Поэтому, например, очное обучение перешло в формат онлайн-консультаций по вопросам подбора, монтажа и эксплуатации оборудования. А еще мы провели серию вебинаров по КИПиА и трубной арматуре. Получили высокую оценку слушателей и решили продолжить в новом сезоне.

Сайт НТА-ПРОМ, 26 октября