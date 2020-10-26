Выставка газового оборудования GasSuf-2020 состоится. Правительство Московской области подтвердило проведение выставки GasSuf-2020 в Крокус Экспо с 27 октября

Выставка состоится в запланированные сроки – с 27 по 29 октября в Крокус Экспо, пав.2 "Мониторинг Вентиль и Фитинг" (MV&F), совместно со своими партнёрами:
· SEETRU - всемирно известный производитель предохранительных клапанов и уровнемеров,
· Worthington Industries - производитель емкостного оборудования для сжиженных и сжатых газов
примет традиционное участие в данном мероприятии.
На стенде Вы сможете получить технико-коммерческую консультацию специалистов по оборудованию MV&F из ассортимента компании, ознакомитесь с продукцией собственного производства и продукцией наших партнёров.
Стенд H101 компании «Мониторинг Вентиль и Фитинг» будет располагаться в павильоне 2, зале 7. Используя наш промокод, вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте www.gassuf.ru.
Без использования промокода посещение выставки – платное.
Не забывайте о средствах индивидуальной защиты: перчатках и масках.
Сайт"Мониторинг Вентиль и Фитинг"23 октября