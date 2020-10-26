Выставка газового оборудования GasSuf-2020 состоится. Правительство Московской области подтвердило проведение выставки GasSuf-2020 в Крокус Экспо с 27 октября

Выставка состоится в запланированные сроки – с 27 по 29 октября в Крокус Экспо, пав.2 "Мониторинг Вентиль и Фитинг" (MV&F), совместно со своими партнёрами:

· SEETRU - всемирно известный производитель предохранительных клапанов и уровнемеров,

· Worthington Industries - производитель емкостного оборудования для сжиженных и сжатых газов

примет традиционное участие в данном мероприятии.

На стенде Вы сможете получить технико-коммерческую консультацию специалистов по оборудованию MV&F из ассортимента компании, ознакомитесь с продукцией собственного производства и продукцией наших партнёров.

Стенд H101 компании «Мониторинг Вентиль и Фитинг» будет располагаться в павильоне 2, зале 7. Используя наш промокод, вы сможете бесплатно получить электронный билет на сайте www.gassuf.ru.

Без использования промокода посещение выставки – платное.

Не забывайте о средствах индивидуальной защиты: перчатках и масках.

Сайт"Мониторинг Вентиль и Фитинг"23 октября