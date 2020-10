Челябинский Завод АЛСО: Вторая волна интенсивной замены чугунных задвижек на шаровые краны 11ч3бк

Челябиннский Завод «АЛСО» регулярно выводит на рынок новые решения запорной арматуры. Таким решением в 2015 году стал Кран шаровой в строительную длину задвижки. Изделие было создано для нужд компаний и организаций, которые понимали все преимущества стальных шаровых кранов и хотели бы заменить старые чугунные задвижки. Замена была осложнена несовпадением строительных длин шаровых кранов и чугунных задвижек, что требовало дополнительных работ по изменению трубопровода, следовательно, дополнительных затрат и времени. Тогда, в ответ на озвученную проблему, завод «АЛСО» разработал полнопроходной стальной цельносварной шаровой кран со строительной длиной задвижки 11ч3бк. Образцы прошли все испытания и в том же 2015 году поступили в опытную эксплуатацию на объекты первых заказчиков. Результаты полностью оправдали все заявленные требования и с течением времени организации-заказчики отметили дополнительные финансовые выгоды. Кроме того, что стоимость на КШФЗ ALSO ниже стоимости новой чугунной задвижки, при установке КШФЗ ALSO отсутствуют затраты на обслуживание и плановый ремонт, а класс герметичности шаровых кранов «А» полностью исключает затраты на ликвидацию аварий и их последствий. Спустя 5 лет после запуска в массовое производство КШФЗ завод «АЛСО» отмечает устойчивую динамику роста продаж, а значит на трубопроводах и газопроводах России, в том числе и на объектах, требующих сертификат «ГАЗСЕРТ», на смену старым чугунным задвижкам все чаще приходят шаровые краны ALSO как из стали 20, так и из стали 09Г2С.

Сайт АЛСО, 22 октября