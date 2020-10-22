КАДРЫ. КРЕПЕЖ. Вопросы мотивации сотрудников обсуждены на встрече Клуба поставщиков крепежа. Некоммерческие организации и ассоциации переформатируются в клубы

Такая встреча состоялась 20 октября в онлайн-формате на площадке ZOOM. Своим опытом и видением обменялись руководители компаний Крепком, ЦКИ, Альфа-АРС, Европартнер, КМП. Были подробно рассмотрены вопросы материальной мотивации, включая испытанные долгим временем варианты оплаты труда персонала. Открытому обмену мнениями способствовало решение участников не делать видеозапись этой встречи (в сентябре также прошла клубная встреча без видеозаписи по вопросам развития розничной продажи крепежа). Представленные варианты мотивации оказались различными, общим было то, что среди участников встречи не оказалось сторонников «наказательной» мотивации. Выступления Вячеслава Тарасова (ЦКИ) и Николая Прохорова (Альфа АРС) были подкреплены кадрами с аналитическими материалами. Кто-то из участников рассказал о полезности соревнования, кто-то вспомнил скрытую борьбу сотрудников за «хороших» клиентов, кто-то убеждён в развитии командной работы. У каждого нашлись иллюстрации для подтверждения своей позиции. Общий разговор в этот раз вышел за пределы намеченного регламента и длился 2,5 часа. При этом ещё не были затронуты вопросы нематериальной мотивации и особенности крепежа как товара.

Тема следующей встречи будет уточнена по итогам нового опроса участников.

Сайт журнала Крепеж..., 21 октября