Российский нефтесервис начинает лихорадить. Из-за банкротства компаний под ударом оказались сотни сотрудников, трудившихся непосредственно в автономных округах.

Банкротные процессы в отношении активов нефтесервисного холдинга IDS Group, работавшего, в частности, на территориях ХМАО и ЯНАО, обрастают новыми многомиллиардными конфликтами. О крупных требованиях к группе и компании «Трансмил» – учредителю «Новоуренгойского управления буровых работ» (НУБР), помимо ВТБ, успели заявить «Россельхозбанк» и Сбербанк. В очередь кредиторов организации также пытаются встроиться банки «Санкт-Петербург», ВБРР и «ОТП Банк». При этом под ударом оказались сотни сотрудников, трудившихся непосредственно в автономных округах. На фоне развернувшегося в группе, сотрудничавшей с «Газпромом», «ЛУКОЙЛом», «Роснефтегазом» и другими компаниями ТЭК, финансового кризиса работники уже сообщали о нарушениях трудового законодательства, и, как отмечают наблюдатели, поводов для оптимизма не предвидится. Антикризисные планы менеджмента IDS Group, исходя из банкротных судов и требований банков, судя по всему, были полностью провалены, и теперь контрагентов и финансовые структуры ждут длительные суды. Тем временем в разбирательствах уже высказываются опасения относительно утечки активов и сохранности имущества.

"Модернизация российского ТЭК», 20 октября

