Во Франции выставку судового военно-морского оборудования и арматуры EuroNaval перевели в цифровой формат

С самого начала пандемии COVID-19 организаторы военно-морской выставки EuroNaval боролись за сохранение очного формата мероприятия в 2020 году. Но из-за роста числа заражений коронавирусом в сентябре правительство Франции издало новые правила, которые, в частности, запрещают мероприятия с участием более 1000 человек. Как сообщает Naval News, в этих условиях было принято решение перевести мероприятие в "онлайн". Виртуальная площадка для презентаций и переговоров EuroNaval 2020 официально заработала в понедельник, 19 октября.

"EuroNaval-Online станет новым опытом для нас как организаторов и для всей французской военно-морской промышленности, – заявил Эрве Гийу, президент выставочного объединения GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités Navales). – В центре внимания на Euronaval-Online будут европейские производители, инновации, экспортные перспективы и стабилизация отрасли в текущих непростых условиях".

Организаторы выставки оказались готовы к негативному сценарию. В течение нескольких месяцев они ожидали, что определенное число стран, скорее всего, не смогут отправить свои делегации из-за пандемии коронавируса. Поэтому вместе со своим партнером J2C Communication заранее инициировали создание цифровой платформы, которая тогда предполагалась дополнением к очной выставке. Виртуальная площадка создана для того, чтобы экспоненты могли представить свою продукцию и инновации. С 19 по 25 октября делегации и посетители со всего мира смогут познакомиться с экспонентами EuroNaval 2020. В рамках мероприятия запланированы выступления политиков, военных, промышленников. Состоятся семинары, конференции и тематические круглые столы. Функционал платформы позволяет тут же провести переговоры в конфиденциальном режиме. Выставка EuroNaval традиционно проходит один раз в два года. Нынешнее мероприятие станет 27-м по счету. За полвека своей истории выставка EuroNaval стала одним из крупнейших событий в мире в области инноваций и военно-морских технологий. В прошлом мероприятии, EuroNaval 2018, российские компании уже не участвовали, но до этого на европейскую военно-морскую выставку приезжали представители "Рособоронэкспорта", "Ростеха", НПО "Алмаз", ЦМКБ "Алмаз", Крыловского государственного научного центра, концерна "Гранит-Электрон" и др.

Сайт Mil.Press FlotProm - Морской ВПК, 16 октября