Выручка крупнейшей компании Schlumberger (производитель ШК Cameron) в США за 3-й квартал снизилась в 2,5 раза. Выручка в Европе, странах СНГ и Африке сократилась на 32%.

Выручка компании сократилась в III квартале в 1,6 раза — до $5,258 млрд, за девять месяцев выручка компании снизилась на 26,8% — до $18,069 млрд. Убыток до налогообложения составил в III квартале $54 млрд против $11,971 млрд

Schlumberger («Шлюмберже») — крупнейшая нефтесервисная компания мира. Штаб-квартиры компании расположены в Хьюстоне и в Париже. Зарегистрирована компания на Нидерландских Антильских островах в офшорной зоне.

Schlumberger ведёт деятельность в 85 странах, включая Россию и Казахстан. В компании работают 95 тысяч человек (2015 год). Главные офисы находятся в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге. Компания состоит из следующих групп: Группа определения месторождений (Reservoir Characterization Group) — осуществляет геофизические исследования с целью поиска и определения размеров месторождений нефти и природного газа. Сюда входят подразделения геофизических исследований (WesternGeco, Wireline, Testing Services), разработки программного обеспечения (Software Integrated Solutions), координацию работы подразделений Schlumberger и других компаний этой отрасли (Integrated Services Management). Оборот в 2016 году составил 6,743 млрд долларов. Группа бурения (Drilling Group) — разрабатывает и производит бурильное оборудование и осуществляет бурильные работы. Включает подразделения Bits & Drilling Tools, M-I SWACO, Drilling & Measurements, Land Rigs and Integrated Drilling Services. Оборот в 2016 году составил 8,561 млрд долларов. Производственная группа (Production Group) — занимается подготовкой скважин к добыче нефти и газа и последующим поддержанием их в работоспособном состоянии. Включает подразделения Well Services, Completions, Artificial Lift, Well Intervention, Water Services, Integrated Production Services and Schlumberger Production Management. Оборот в 2016 году составил 8,709 млрд долларов. Cameron Group — производитель арматуры и оборудования для нефтегазодобывающей промышленности.

Оборот в 2016 году составил 4,211 млрд долларов.

Географически выручка компании в 2016 году распределилась следующим образом: Северная Америка — $6,665 млрд; Латинская Америка — $4,23 млрд; Европа и Африка — $7,351 млрд; Ближний Восток и Азия — $9,286 млрд..

Основные мировые конкуренты Schlumberger — компании Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.

