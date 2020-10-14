НОВЫЙ ПРОЕКТ ТПА. ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ КНИГИ «КОНТУРЫ АРМАТУРЫ БУДУЩЕГО».

Седло - часть затвора шарового крана. Вместе с запирающим или регулирующим элементом он образует затворный узел шарового крана. Каким он будет в ближайшем и далеком будущем? Конечно же, если сохранится и сам шаровой кран...

По нашему мнению, одной из важнейших линий его развития будет линия повышения гибкости и дробления, рис.1.

Рис. 1. Развитие седла по линии повышения гибкости и дробления

Далее попытаемся представить, как эти этапы будут проявляться в развитии седел. Иллюстрации показаны на рис. 2.

1. Всем известные полимерные седла. Они сами - суть переход от твердых металлических седел к гибким полимерным. До них гибкость и более плотное прилегание без притирки достигалась использованием пружинных элементов в металлических седлах.

2. Седла с сильноизмененной поверхностью; гибкие седла, приближающиеся к пленке; седла с внутренней полостью, заполненные функциональными компонентами (например, наполнителями, испаряющимися жидкостями для контроля за температурой и пр.); седла с поверхностью в виде щетины для лучшего контроля кавитации при перекрытия потока с повышенной откликаемостью на поля (электростатические и пр.); седла с внутренним полым каркасом для обеспечения прочности и снижения количества используемого материала. Ведущей технологией изготовления таких седел в ближайшее время может стать 3D-моделирование и печать.

МЦ ТПА (в скоращении), 14 октября