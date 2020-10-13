НОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД. ООО «НИИ Транснефть» и АО «ТОМЗЭЛ» разработали прямоходный электропривод для ТПА

ООО «НИИ Транснефть» совместно с АО «ТОМЗЭЛ» разработали прямоходный электропривод для управления запорно-регулирующей трубопроводной арматурой. Разработка может быть использована на трубопроводах при транспорте нефти и нефтепродуктов, в химической и нефтехимической отраслях. Конструкция прямоходного электропривода защищена патентом на полезную модель. В случае увеличения мощности двигателя существующих на сегодняшний день аналогов необходимо пропорционально увеличивать узлы конструкции электропривода для создания необходимого передаточного отношения, что существенно влияет на увеличение габаритов устройства в целом. Также в ряде аналогов для обеспечения необходимого передаточного отношения от электродвигателя используется сложная схема, представляющая собой многоступенчатую цилиндрическую передачу, механический тормоз, коническую и планетарную передачи. Применение внешнего преобразователя частоты позволило уменьшить номенклатуру используемых редукторов и провести унификацию комплектующих изделий с обеспечением заданных характеристик электроприводов. Также в разработанных электроприводах была решена техническая задача по упрощению конструкции устройства при независимой работе выходного звена как от электродвигателя, так и при работе от ручного дублера при их конструктивном единстве. В результате чего появилась возможность использовать в электроприводе двигатель как малой, так и большой мощности без изменения конструкции. Производство данных электроприводов осуществляется на площадке АО «ТОМЗЭЛ». Разработка внедряется на объектах организаций системы «Транснефть»

Сайт ООО «НИИ Транснефть», 12 октября