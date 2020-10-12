КРИТЕРИЯМ «РОСАТОМА» СООТВЕТСТВУЕТ: ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МК «СПЛАВ» ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ АККРЕДИТАЦИЮ

Аккредитованная в ГК «Росатом» испытательная лаборатория ПАО «Контур», основного производственного предприятия в составе МК «Сплав», прошла плановый инспекционный контроль на соответствие критериям аккредитации. Выездная оценка проводилась экспертной комиссией «Росатома». В течение недели были проверены все аспекты деятельности аккредитованной испытательной лаборатории, в том числе — лицензии на проведение испытаний, документация по системе менеджмента качества испытательной лаборатории и МК «Сплав»; квалификация персонала, техническое оснащение и состояние испытательного и вспомогательного оборудования испытательной лаборатории и средств измерений. В ходе инспекционного контроля для подтверждения компетентности в области заявленной аккредитации также был проведен ряд испытаний. Как отметил руководитель испытательной лаборатории ПАО «Контур» Юрий Королев, это один из самых трудоемких процессов, поскольку проведение испытаний представляет собой целый комплекс последовательно выполняемых работ.

— Начинается он с отбора образца, а заканчивается весь цикл оценкой полученных результатов, составлением и утверждением протокола испытаний, — добавил он. — Сам протокол испытаний – сложный, комплексный документ, содержащий всю основную информацию по проведенным работам, в том числе сами результаты испытаний и, что самое важное, не допускающий после его выпуска никаких изменений. Вся эта деятельность демонстрируется экспертной комиссии и оценивается ею. В нашем случае все работы были выполнены четко.

По результатам проведения инспекционного контроля комиссия ГК «Росатом» положительно оценила систему менеджмента качества, действующую в испытательной лаборатории. Испытательная лаборатория МК «Сплав» сформирована на базе существовавшего ранее филиала «Центрального конструкторского бюро арматуростроения», имеющего огромный опыт разработки, испытаний и ввода в действие новых образцов промышленной арматуры. Испытательная лаборатория проводит все основные виды испытаний промышленной арматуры для АЭС, нефтегазовой и химической промышленности, производимой как предприятиями МК «Сплав», так и сторонними компаниями.

Сайт МК Сплав, 7 октября