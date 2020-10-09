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Сегодня последний день работы арматурного завода в Георгиевске. Территория завода расположена на 2-х участках в инвестиционно-привлекательном районе

09 октября, 2020 11

Земельный участок, производственная деятельность 10307/м².

Земельный участок, производственная деятельность 7513/м².

Земельный участок, производственная деятельность S-11165,00/м²

Цех арматуры и и цех РММ - общая площадь 1760,3/м²

Административное здание S-1468,90/м²

Земельные участки под административно-управленческими объектами S-1439,00/м²

Здание незавершенного строительства S-2977,70/м² Известковый цех S-439,40/м²

Насосная S-30,70/м² Колерная S-125,20/м²

Перезагрузочная станция S-31,70/м² Общая площадь: 30424/м²

Итого: 64’000’000₽

Источник: МЦ ТПА, данные из интернета, 9 октября



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