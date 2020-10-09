Сегодня последний день работы арматурного завода в Георгиевске. Территория завода расположена на 2-х участках в инвестиционно-привлекательном районе

Земельный участок, производственная деятельность 10307/м².
Земельный участок, производственная деятельность 7513/м².
Земельный участок, производственная деятельность S-11165,00/м²
Цех арматуры и и цех РММ - общая площадь 1760,3/м²
Административное здание S-1468,90/м²
Земельные участки под административно-управленческими объектами S-1439,00/м²
Здание незавершенного строительства S-2977,70/м² Известковый цех S-439,40/м²
Насосная S-30,70/м² Колерная S-125,20/м²
Перезагрузочная станция S-31,70/м² Общая площадь: 30424/м²
Итого: 64’000’000₽
Источник: МЦ ТПА, данные из интернета, 9 октября