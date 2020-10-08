ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 октября 2020 года открыл универсальный испытательный комплекс

На открытии испытательного комплекса также присутствовали заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов и генеральный директор АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко. «Сегодня мы отмечаем День московской промышленности, который является профессиональным праздником для 700 тысяч человек – работников крупных и средних производственных предприятий столицы. Несмотря на ущерб, который нанесла пандемия, московская промышленность продолжает успешно развиваться. По итогам января-августа 2020 года индекс роста в обрабатывающих производствах составил 4,8%», – отметил Сергей Собянин. «Корпорация «ВНИИЭМ» является одним из ведущих предприятий Госкорпорации «Роскосмос» по созданию космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. При этом ВНИИЭМ не теряет своих передовых позиций и в других исторических направлениях своей деятельности. Создание данного уникального комплекса для морского флота является тому подтверждением», - подчеркнул Михаил Хайлов. По словам Леонида Макриденко, «ВНИИЭМ является многопрофильным политехническим предприятием и работает в тех направлениях науки и техники, которые требует 21 век. Это космические технологии, это технологии атомной и газовой энергетики, это технологии морского флота». В состав комплекса входит более 600 типов и видов деталей и приборов трубопроводного, измерительного, запорного и вычислительного оборудования. Работу испытательного комплекса будет обеспечивать 21 специалист.

В структуру АО «Корпорация «ВНИИЭМ» входят предприятия разработчиков и изготовителей инновационной продукции, обладающие ключевыми технологиями в области основной деятельности: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электромеханики» (АО «НИИЭМ») (г. Истра Московской области) Акционерное общество «Новатор» (АО «Новатор») (г. Истра Московской области) Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Новатор» (АО «НПО Новатор») (г. Мирный Архангельской области) Открытое акционерное общество «Московский завод электромеханической аппаратуры» (АО «МЗЭМА») (г. Москва) Открытое акционерное общество «Производственно-конструкторское предприятие» «ИРИС» (АО «ПКП «ИРИС») (г. Ростов-на-Дону).

Новости для публикации в ленте "Модернизация российского ТЭК", 7 октября