ПГ КОНАР ПРОДВИГАЕТ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД БВЛ. В сентябре 2020 года состоялась техническая приёмка изделий первого квалификационного заказа стальных отливок, включая модельную оснастку.

Заказ был выполнен в рамках договора о сотрудничестве, подписанного «БВК» и «Сименс Технологии Газовых Турбин» в мае 2019 года. Были изготовлены четыре отливки для газовой турбины SGT5-2000E: верхняя и нижняя половины корпуса подшипника и обоймы направляющих аппаратов турбины. Отливки выполнены с учетом высоких требований «Сименс Энергетика» к геометрической точности, отсутствию внутренних дефектов и качеству поверхностей. Успешное выполнение заказа является важным шагом в многоступенчатом процессе квалификации поставщика «Сименс Энергетика». «БВК» получил право поставлять отливки для глобальных заказов «Сименc Энергетика», а после успешного выполнения ещё двух заказов компания войдёт в число утвержденных поставщиков с правом осуществлять поставки без необходимости проведения 100% приёмочного контроля со стороны «Сименс Энергетика». Чтобы подтвердить квалификацию «БВК» в качестве поставщика стальных отливок деталей для газовой турбины, на предприятии была проведена серьезная и длительная работа.

— Мы посетили завод «СТГТ» в Санкт-Петербурге, закупили дополнительное оборудование для ультразвукового контроля и изготовили образцы для настройки этого оборудования. При прохождении данной квалификации персонал службы качества, ранее получивший аттестацию по ISO 9712, смог на практике применить свои знания в области требований международных стандартов, — пояснил начальник службы качества ООО «БВК» Павел Кашин.

Для изготовления отливок на «БВК» освоили новые марки стали, разработали и успешно внедрили технологию выплавки и внепечной обработки. Чтобы обеспечить требуемый комплекс механических свойств, апробированы разные режимы термической обработки. Приёмка отливок проходила в два этапа. На первом этапе были согласованы итоговые сертификаты, вторым этапом была фактическая приёмка готовых изделий на территории «БВК», включая контроль всех размеров и неразрушающий контроль.

— Освоение литья для такой важной отрасли, как энергетика, и, в частности, изготовление деталей газовой турбины по самым жестким стандартам — это значимое достижение и большая заслуга нашего коллектива. Успешное выполнение этого заказа дает нам референции мирового уровня как в рамках энергетического машиностроения, так и в рамках признания в литейном сообществе в целом, — подчеркнул директор ООО «БВК» Данила Пыхов.

Технический руководитель проекта «Локализация» ООО «СТГТ» Сергей Костенников отметил: «Мы очень рады, что «БВК» успешно выполнил первый квалификационный заказ в соответствии со строгими требованиями «Сименс Энергетика». Локализация производства газовых турбин – приоритетная задача для «Сименс Технологии Газовых Турбин». При этом наша компания гарантирует соответствие турбины, произведённой в России, стандартам качества «Сименс Энергетика». Поэтому нам очень важно иметь надёжных российских партнёров».

Сайт ПГ КОНАР, 5 октября