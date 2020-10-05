X Юбилейный Петербургский международный Газовый форум состоится только в 2021 году. Мероприятие пройдет с 5 по 8 октября. В 2020 году ПМГФ отменен.

Организаторы Форума тщательно проанализировали ситуацию с развитием пандемии в России и мире, вопрос открытия границ и восстановления международного авиасообщения и приняли решение о проведении X Юбилейного Петербургского международного газового форума с 5 по 8 октября 2021 года. Перенос ПМГФ на 2021 год - решение обоснованное и взвешенное. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация крайне нестабильна, поэтому границы большинства стран остаются закрытыми и предпосылок к возобновлению международного туризма, в том числе делового, пока нет. Обеспечение оптимальных условий для обсуждения и эффективного взаимодействия участников газовой отрасли – основная задача, которая стоит перед организаторами форума. «Экспофорум» полностью готов к конгрессно-выставочной деятельности и успешно реализует запланированные ранее события, однако мероприятия такого масштаба как Петербургский международный газовый форум, собирающие на площадке участников из разных стран, требуют абсолютной уверенности в завтрашнем дне. ПМГФ ведет свою историю с 2011 года, в этот раз он отметит свой юбилей, а это значит мероприятие приобретает особенный резонанс и должно соответствовать самым высоким требованиям.

Петербургский международный газовый форум собирает на своей площадке представителей нефтегазовой индустрии со всего мира и формирует мощную основу для развития международного сотрудничества. Присутствие иностранных экспертов – важная составляющая, поэтому сохранение традиционной географии ПМГФ крайне важно.

«Сейчас все следят за эпидемиологической обстановкой и пытаются понять, как будут разворачиваться события, поэтому решение о переносе ПМГФ-2020 на следующий год предсказуемо. Интерес международного газового сообщества к стране, обладающей самыми большими в мире запасами природного газа, неустанно растет. Петербургский международный газовый форум – площадка, риторика которой посвящена не только развитию российского газового рынка, но и мировым тенденциям развития нефтегазовой промышленности. Проведение Форума в более поздние даты позволит обеспечить максимальное присутствие участников и продемонстрировать весь заложенный потенциал мероприятия», - отметил генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Сайт ПМГФ, 2 октября