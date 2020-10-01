КОЛОНКА РЕДАКТОРА. Прогноз надомника: режимы домашний, удаленный, нерабочий, каникулярный и самоизоляция...

В основе наших прогнозов лежат не только знания из различных источников но и интуитивное восприятие событий, когда логикой нельзя пояснить почему так, а не по другому.

Как пример прогноза. Статуэтку Арматурного Оскара мы заказываем на год вперед, как правило в ноябре -- декабре предыдущего перед вручением года. В конце 2019 года интуиция упорно тормознула: не надо заказывать, ждем, фон событий такой, что не до торжеств. В феврале 2020 не начали готовить конференцию, искать докладчиков и тд. Потом апрель, самоизоляция и уже становится ясно что все идет не так. Нерабочие дни, пропуски, справки, переносы выставок на июнь, а потом отмены..Уже летом стало понятно, что готовить вручение в октябре нет смысла. А потом и Газовый форум перенесли... Для меня это стало равнозначно как если бы Газпром продал футбольный клуб Зенит. Но интуитивный прогноз по вручению Арматурного Оскара 2020 оправдался на 100%. Мы сэкономили очень много денег и времени, а пустые выставочные хлопоты не коснулись никого в компании!

Вторая ситуация и второй прогноз в 2020 году.

В сентябре ввели домашний и удаленный режимы. Для москвичей 65+ дополнили возможностью взять больничный лист по возрасту, без явных симптомов. Но это исключило возможность их работы на производстве. А это масса самых опытных механиков, инженеров, испытателей... В пятницу рано утром этот режим объявили в Москве, а уже к обеду пошли звонки на предприятия об уходе на больничный. И все это без передачи дел своим замам, коллегам, партнерам...

Можно ли полноценно работать офисному менеджеру на «удаленке»? Однозначно нет, потому что нет полностью оборудованного рабочего места. Нет принтера, сканера, копира, сетевой телефонии и тд. Яркий пример: просишь соединить с бухгалтерией. Ответ: извините не можем, мы дома и телефонной связи с офисом нет. Зачем трубку берете тогда? Ответ: ну вот, руководство просило помочь. Другой пример: просим сканы договора и согласования рекламы прислать. Срочно не можем - только завтра. Нет оперативной связи между «удаленкой» и офисом. В апреле-мае таких примеров было много. Летом ограничения сняли, но «удаленка» почти везде осталась. Это помогло снизить расходы на аренду и офисные (канцелярские) затраты. Главное, что смысла возвращать «офисный планктон» не стало уже. За апрель-май объем офисной работы резко упал. Так называемые «нерабочие дни» ярко показали, что основная масса деятельности офиса не влияет на финансово состояние компании, а значит и не нужно. Но увольнять хлопотно и затратно, поэтому массы работников зависли в режиме «надомника», когда тупо сидишь дома и ждешь когда про тебя вспомнит начальство.

О новом прогнозе. Все эти режимы отменят, как это уже есть в Китае, ЕС и США. Сотрудники на «удаленке» найдут нормальную офисную работу, а дома будут по настоящему отдыхать и наслаждаться жизнью. Настоящие надомники уже давно превратившие свои квартиры в реальные офисы будут работать как работали, но это другой мир бизнеса, а не «РЕЖИМ».

Когда это произойдет? 2-3 года на осознание ошибок «режимов» и еще 2 года на возврат в цивилизованный офис. Поэтому не надо свою «подводную лодку» для душевного комфорта лично себя и своих домочадцев превращать в офис...

МЦ ТПА, 1 октября 2020 года