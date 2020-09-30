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АРМЗАВОДЫ. Рейтинговый центр поставщиков ТЭК подвел итоги прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовал победителей 2019 года.

30 сентября, 2020 8

Победители рейтинга производителей оборудования, катализаторов и инжиниринговых компаний для нефтегазопереработки по номинациям:

Реакторы – ОАО «Волгограднефтемаш»

Колонное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш» и Sulzer Chemtech

Насосно-компрессорное оборудование – ООО НПЦ «АНОД» и Atlas Copco

Печное оборудование – ООО «Алитер Акси»

Центробежные насосы – ООО НПЦ «АНОД» и KSB

Емкостное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Пензхиммаш» и UOP

Аппараты воздушного охлаждения – Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» и ООО «Грибановский машиностроительный завод»

Трубопроводная арматура – ООО «Гусевский арматурный завод «Гусаръ» и Samson

Теплообменное оборудование – Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» и Alfa Laval

КиП и автоматика – ЗАО «ДС Контролз» и Endress+Hauser

Электротехническая продукция – ООО «Завод Горэлтех», ОАО «ВЭЛАН» и Schneider Electric (WIBE)

Инжиниринговые компании – АО «НИПИгазпереработка» и RusTechnip

Катализаторы – ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов», ООО «Салаватский катализаторный завод» и Axens S.A

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК", 29 сентября


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