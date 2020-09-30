АРМЗАВОДЫ. Рейтинговый центр поставщиков ТЭК подвел итоги прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовал победителей 2019 года.

Победители рейтинга производителей оборудования, катализаторов и инжиниринговых компаний для нефтегазопереработки по номинациям:
Реакторы – ОАО «Волгограднефтемаш»
Колонное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш» и Sulzer Chemtech
Насосно-компрессорное оборудование – ООО НПЦ «АНОД» и Atlas Copco
Печное оборудование – ООО «Алитер Акси»
Центробежные насосы – ООО НПЦ «АНОД» и KSB
Емкостное оборудование – ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Пензхиммаш» и UOP
Аппараты воздушного охлаждения – Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» и ООО «Грибановский машиностроительный завод»
Трубопроводная арматура – ООО «Гусевский арматурный завод «Гусаръ» и Samson
Теплообменное оборудование – Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» и Alfa Laval
КиП и автоматика – ЗАО «ДС Контролз» и Endress+Hauser
Электротехническая продукция – ООО «Завод Горэлтех», ОАО «ВЭЛАН» и Schneider Electric (WIBE)
Инжиниринговые компании – АО «НИПИгазпереработка» и RusTechnip
Катализаторы – ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов», ООО «Салаватский катализаторный завод» и Axens S.A
Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК", 29 сентября