25 и 26 сентября с 11:00 до 14:00 Промышленная группа КОНАР и Центр занятости города Челябинска проводят ярмарку вакансий.

В КОНАРе готовы предложить работу инженерам-конструкторам, инженерам-технологам, операторам и наладчикам станков с программным управлением, токарям и термистам, электросварщикам, контролерам станочных и слесарных работ, стропальщикам, кладовщикам, грузчикам и представителям других профессий. Компания гарантирует для соискателей официальное трудоустройство, конкурентоспособную заработную плату, социальные гарантии. На предприятии также действует собственный центр для качественной подготовки и повышения квалификации работников.

— Мы предлагаем работу в крупном машиностроительном холдинге на современном оборудовании мирового уровня, официальное трудоустройство, социальные гарантии и своевременную заработную плату на уровне выше среднего по рынку, — рассказывает директор по персоналу АО «КОНАР» Елена Серебрякова. — Есть интерес как к опытным, так и к начинающим специалистам. Наше предприятие участвует в новой региональной программе, утвержденной губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером по поддержке трудоустройства выпускников вузов и училищ 2020 года. Молодые сотрудники работают у нас под руководством наставников, компетентных специалистов.

Предприятия Промышленной группы КОНАР располагают высокотехнологичным парком оборудования, участвуют в федеральной программе импортозамещения и трансфере передовых технологий. Они производят продукцию для проектов по добыче, транспортировке, переработке нефти и газа, в том числе для проектов СПГ, а также для судостроительной и энергетической отраслей, промышленного и гражданского строительства.

Сайт КОНАР, 24 сентября