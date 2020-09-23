Сентябрьский выпуск ТПА №5. Новый обзор из Китая: модернизация промышленности. Что такое стратегия «Сделано в Китае 2025»

Несмотря ни на что, Китай продолжает развивать экономику в соответствии с разного рода комплексными планами. С помощью программ и стратегий развития в Китае пытаются применить существующие передовые методики планирования и прогнозирования для создания индустрии будущего, которая характеризуется повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта, новых форм организации производства, а также развитием ряда направлений в области биологии, энергетики и транспорта.

В мае 2015 года в Китае были озвучены основные положения стратегической программы «Сделано в Китае 2025», в соответствии с которой Китай должен сократить разрыв в технологическом развитии со странами Запада и снизить зависимость от западных технологий, а в перспективе самому стать одним из основных мировых производителей технологий. В указанной стратегии обозначены основные направления для действий властей и бизнеса, связанные с трансформацией Китая из импортера технологий в страну, которая обладает собственной развитой научной технологической базой, которая поможет Китаю более глубоко интегрироваться в глобальную промышленность, которая сейчас переживает технологическую перестройку, и повысить эффективность этого взаимодействия.

Основными областями промышленности, на которые приходится реализация «Сделано в Китае 2025», являются следующие: новые материалы, новое поколение информационных технологий, робототехника, авиационное и космическое оборудование, морское оборудование и высокотехнологичной морской транспорт, передовое железнодорожное оборудование, энергосбережения и транспорт на новых источниках энергии, энергетическое оборудование, сельскохозяйственное оборудование, медицина. Основными этапами реализации стратегии по временной шкале являются: на 2025 год основное производство критических технологий, необходимых для развития науки, промышленности и технологии Китая, должно обеспечиваться в основном благодаря собственной промышленности, Китай должен стать глобальным производителем инноваций и продуктов на их основе к 2035 году, и 2049 год указан, как момент когда Китай, согласно расчетам, должен превратиться в ведущего экономического и научно-технического игрока в мире.

Издатель МЦ ТПА, 23 сентября, в сокращении