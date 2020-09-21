ЗАВОДЫ. Сегодня в прямом эфире ТЭК-ТВ выступит ген директор АО «Волгограднефтемаш» Николай Новиков, который в конце минувшего лета возглавил крупнейшее предприятие НЕФТЕГАЗА, которое производит ТПА больших диаметров

Предприятие неоднократно лидировало в опросах нефтегазовых компаний, организуемых Рейтинговым центром поставщиков ТЭК (ТЭК-Рейтинг), причем сразу в нескольких номинациях. Николай Игоревич Новиков, проработавший на руководящих должностях в крупных российских и западных компаниях, расскажет о проблемах нефтегазового машиностроения и о перспективах машиностроительных заводов в тяжелейший период кризиса сырьевой отрасли - основе российской экономики.

Вопросы Николаю Новикову можно задавать во время прямой трансляции в сети YouTube. В 13 часов все, кого интересует нефтегазовое машиностроение, приглашаются на прямой эфир по ссылке 29 сентября сенатор Юрий Важенин откроет конференцию "Нефтегазопереработка-2020"

АО «Волгограднефтемаш» – крупнейший российский производитель технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности. Акционерное общество объединяет Волгоградский завод нефтяного машиностроения (г. Волгоград) и Котельниковский арматурный завод (г. Котельниково Волгоградской обл.). Основные виды выпускаемой продукции – реакторы, коксовые камеры, колонны, сепараторы, емкости, кожухотрубчатые теплообменники, нефтяные насосы, устройства камер запуска и приема средств очистки и диагностики, трубопроводная арматура. Отличительной особенностью производства предприятия является возможность выпуска крупногабаритного и тяжеловесного оборудования в полной заводской готовности. Это исключает необходимость дальнейшей досборки оборудования на монтаже и позволяет значительно сократить срок его ввода в эксплуатацию. Оборудованием, изготовленным ОАО "Волгограднефтемаш" оснащены практически все газодобывающие, газотранспортные и нефтегазоперерабатывающие предприятия России и стран СНГ. Технические и производственные возможности завода, высококвалифицированные рабочие и инженерные кадры, применение новейших технологий позволяют создавать сверхгабаритные толстостенные аппараты, которые сегодня наиболее востребованы на рынке оборудования для нефтегазопереработки и нефтехимии. Удобное географическое положение предприятия с выходом к портам Черного, Белого и Балтийского морей, наличие собственного причала на берегу Волги позволяют успешно доставлять продукцию в любую точку земного шара. В числе заказчиков не только российские предприятия: Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Славнефть, Сургутнефтегаз, Новатэк, но и компании ближнего зарубежья: Белнефтехим (Белоруссия), Узбекнефтегаз (Узбекистан), Укртатнафта (Украина), КазМунайГаз (Казахстан). Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК" », 21 сентября