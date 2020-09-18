Конструкторское бюро "Малахит" успешно справилось с проектированием манифольда для подводной нефтедобычи и стало головной организацией в проектах с использованием фонтанной арматуры

Недавно коллектив АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" успешно справился с проектированием манифольда для подводной нефтедобычи.

Манифольд представляет собой приемно-распределительный коллектор с разветвлениями и используется для сбора пластовой продукции из скважин и распределения реагентов.

Подводный кустовой манифольд, предназначен для выполнения следующих функций:

· сбора пластовой продукции из двух морских скважин в единый коллектор с последующей транспортировкой потока к магистральным трубопроводам;

· распределения ингибиторов гидратообразования, коррозии и других реагентов;

· распределения гидравлической энергии на арматуру манифольда и фонтанную арматуру;

· изолирования коллектора от любой скважины, без остановки добычи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Системы подводной добычи (СПД) углеводородов, в первую очередь, кустовой манифольд будут использоваться в системе подводного обустройства Южно-Киринского газоконденсатного месторождения. Разработка отечественной конструкции подводного манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой позволит сократить затраты, избежать зависимости от покупки иностранного оборудования и комплектующих, а также решить задачу постройки и функционирования российской СПД в рамках программы импортозамещения и локализации производства в Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

габариты – 28,3 х 12,5 х 7,2 м;

· масса – 96 т;

· количество обслуживаемых скважин – 2 ед.;

· диаметр трубопровода продукции скважин – Ду 200 (8 дюймов);

· диаметр сборного трубопровода – Ду 400 (16 дюймов);

· диаметр трубопровода моноэтиленгликоля – Ду 50 (2 дюйма) и Ду 76 (3 дюйма);

· рабочее давление в трубах большого диаметра – 34,5 МПа;

· рабочее давление в системе гидравлики – 69,0 МПа;

· класс герметичности арматуры манифольда по ГОСТ Р 54808-2011 - «А»;

· климатическое исполнение арматуры по ГОСТ 15150-69 - «М»;

· средний срок службы арматуры манифольда (полный) - не менее 30 лет;

· назначенный ресурс арматуры манифольда – не менее 1200 циклов.

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК" », 18 сентября