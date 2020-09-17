Рассматривается план назначить ПАО Газпром единым оператором газоснабжения и газификации. «Газпром» будет строить полностью газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы, сейчас их строят субъекты, и газопроводы «последней мили».

А.Миллер на встрече с В.В.Путиным: Без сомнения, это, во-первых, ускорило бы темпы газификации. Во-вторых, это позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объём финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные. Такой подход позволил бы определённым образом перераспределить бюджетные средства среди регионов, и абсолютно точно такой подход позволил бы планировать, что называется, от конечного потребителя. «Газпром» в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах. Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не очень высокий, то есть созданы избыточные мощности.

Новости в ленте "Модернизация российского ТЭК" », 16 сентября

